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Begini Usulan Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset

Begini Usulan Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset
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Ketua Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) Arvin Rumbiak saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/10/2026). (ANTARA/HO-DPR)

jpnn.com - Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) mengusulkan empat pilar yang harus diperhatikan oleh Komisi III DPR di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

"Pengaturan perampasan aset itu memang sudah menjadi kebutuhan yang cukup mendesak," kata Ketua LK2 FHUI Arvin Rumbiak saat rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Adapun empat pilar tersebut adalah soal mekanisme due process of law, illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar, lembaga pengelola aset, dan perlindungan pihak ketiga dan termohon.

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Terkait dengan mekanisme due process of law, dia memandang penggunaan upaya paksa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang diperbolehkan, seperti penyitaan dan pemblokiran terlebih dahulu.

Namun, dia meminta agar harus tetap dilakukan permohonan kepada pengadilan agar setelahnya dikeluarkan suatu penetapan perampasan aset.

Kemudian pilar yang kedua terkait dengan illicit enrichment harus sangat diperhatikan agar tidak mengurangi hak asasi manusia (HAM) dan juga asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap manusia.

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Selanjutnya pilar ketiga, dia mengusulkan adanya lembaga baru untuk pengelolaan aset hasil sitaan. Dalam beberapa kasus dari riset yang dia temukan, dia menilai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) seringkali kurang dapat menjaga kondisi dari barang sitaan atau barang rampasan.

Dia mengatakan lembaga itu diperlukan untuk fokus mengelola hasil perampasan aset saja agar tetap dapat terjaga.

Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) mengusulkan empat pilar masuk RUU Perampasan Aset.

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