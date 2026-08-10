menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Lingkungan » Beginilah Kondisi Kawasan Gunung Bromo Setelah Terbakar

Beginilah Kondisi Kawasan Gunung Bromo Setelah Terbakar

Beginilah Kondisi Kawasan Gunung Bromo Setelah Terbakar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampakan savana di Gunung Bromo, Jawa Timur, Minggu (9/8/2026) nampak berwarna hitam seusai meluasnya titik api, pada Sabtu (8/8/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada kepolisian.

"(Penyelidikan) kami serahkan kepada penegak hukum," kata Menhut Raja Juli saat ditanya kemungkinan unsur kesengajaan pemicu kebakaran, dalam keterangan pers yang disampaikan di Kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Minggu (9/8/2026).

Raja Juli menyebut aparat penegak hukum memiliki komitmen kuat menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan aktivitas terlarang yang memicu terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.

Baca Juga:

"Siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman setimpal," ujarnya.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sebelumnya pada Jumat (7/8), menyampaikan penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo diduga karena aktivitas manusia.

Dugaan tersebut didasari oleh munculnya titik awal kebakaran di area Blok Bantengan.

Baca Juga:

Balai Besar TNBTS menyebut terdapat jalur tradisional atau jalan tembusan yang menghubungkan antara Desa Arjosari dengan Ranu Pani di lokasi tersebut.

Pihak TNBTS berpendapat adanya kemungkinan aktivitas membuat perapian saat cuaca dingin di area tersebut, namun tidak dipadamkan dengan baik.

Menhut Raja Juli Antoni menyerahkan penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada kepolisian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI