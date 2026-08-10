Beginilah Kondisi Kawasan Gunung Bromo Setelah Terbakar

jpnn.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada kepolisian.

"(Penyelidikan) kami serahkan kepada penegak hukum," kata Menhut Raja Juli saat ditanya kemungkinan unsur kesengajaan pemicu kebakaran, dalam keterangan pers yang disampaikan di Kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Minggu (9/8/2026).

Raja Juli menyebut aparat penegak hukum memiliki komitmen kuat menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan aktivitas terlarang yang memicu terjadinya kebakaran hutan maupun lahan.

"Siapa pun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan akan mendapatkan hukuman setimpal," ujarnya.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), sebelumnya pada Jumat (7/8), menyampaikan penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo diduga karena aktivitas manusia.

Dugaan tersebut didasari oleh munculnya titik awal kebakaran di area Blok Bantengan.

Baca Juga: Seskab Teddy Masuk Jajaran Anggota Kabinet Berkinerja Moncer di Survei IPO

Balai Besar TNBTS menyebut terdapat jalur tradisional atau jalan tembusan yang menghubungkan antara Desa Arjosari dengan Ranu Pani di lokasi tersebut.

Pihak TNBTS berpendapat adanya kemungkinan aktivitas membuat perapian saat cuaca dingin di area tersebut, namun tidak dipadamkan dengan baik.