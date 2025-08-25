menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Beginilah Motif Bapak dan Anak Terlibat Pembunuhan di Maros, Ternyata

Beginilah Motif Bapak dan Anak Terlibat Pembunuhan di Maros, Ternyata

Beginilah Motif Bapak dan Anak Terlibat Pembunuhan di Maros, Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelaku pembunuhan ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - Polisi telah menangkap dua pelaku yang diduga membunuh seorang pria bernama Masdar (41), di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Kasat Reskrim Polres Maros Iptu Ridwan menyebut kedua pelaku berinisial S usia 45 tahun dan MS usia 20 tahun.

"Mereka bapak dan anak. Keduanya sudah ditahan," ujar dia di Maros, Minggu (24/8/2025).

Baca Juga:

Pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu (23/8) dini hari sekitar pukul 03.30 WITA di Dusun Biring Jene, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Maros.

Korban dianiaya dua pelaku dengan ditebas parang hingga ditusuk menggunakan senjata tajam jenis badik.

Para pelaku juga masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban.

Baca Juga:

Konon pemicunya lantaran pelaku kesal terhadap korban Masdar sering memarahi saksi Rahmatia selaku istrinya.

Dari keterangan saksi Rahmatia, awal mula kejadian tersebut, korban dan saksi bertengkar melalui percakapan di ponsel bahkan sempat diancam akan dibunuh.

Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di Maros ini ternyata bapak dan anak. Motif mereka membunuh diungkap polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI