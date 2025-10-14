Beginilah Wajah Sekolah Garuda Inisiasi Prabowo: Ada IELTS, SAT & Proyek Kolaboratif
jpnn.com, BOGOR - Program Sekolah Garuda kini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia.
Program inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu membuka jalan bagi anak-anak berbakat dari seluruh penjuru negeri untuk menembus kampus-kampus terbaik dunia.
Salah satu sekolah yang telah bertransformasi menjadi Sekolah Garuda adalah SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Bogor, Jawa Barat.
Orang tua siswa di sekolah ini menyambut antusias program tersebut.
“Ini angin segar bagi dunia pendidikan. Harapannya, dengan adanya Sekolah Garuda Transformasi ini, anak-anak kami bisa mendapatkan fasilitas, bimbingan, dan beasiswa untuk bisa berkuliah di luar negeri,” ujar Bondan Respati, orang tua siswa SMA Cahaya Rancamaya.
Dari Rancamaya ke Dunia
Selain SMA Cahaya Rancamaya, terdapat 11 sekolah lain di seluruh Indonesia yang ikut bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
Antara lain SMAN Unggulan MH Thamrin Jakarta, SMAN 10 Fajar Harapan Aceh, SMA Unggul Del Siborong-borong Sumatera Utara, dan MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.
Ada penguatan di bidang IELTS, SAT & proyek kolaboratif dalam program Sekolah Garuda inisiasi Presiden Prabowo Subianto
