menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Behini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah

Behini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah

Behini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jerry Aurum. Foto: Instagram/jerryaurum

jpnn.com, JAKARTA - Fotografer profesional Jerry Aurum mengaku kaget mengetahui mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.

Dia mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kabar tersebut.

"Saya tahunya dari media setelah kasus ini muncul,” ujar Jerry dalam kanal YouTube Starpro Indonesia, Sabtu (7/2).

Baca Juga:

Menurut Jerry Aurum, selama menjalin hubungan hingga menikah dengan Denada,

Dia hanya mengetahui latar belakang mantan istrinya sebatas yang diceritakan langsung kepadanya.

“Saya enggak pernah tahu soal keberadaan Ressa Rizky Rossano. Selama pacaran sampai menikah, saya juga enggak pernah melihat sosoknya,” ungkapnya.

Baca Juga:

Meski demikian, Jerry memilih untuk tidak ikut campur dalam persoalan yang kini dihadapi Denada.

Dia mengaku sengaja menjaga jarak dan menghormati privasi mantan istrinya itu. "Ini urusan dia,” tegas Jerry.

Jerry Aurum angkat bicara soal mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI