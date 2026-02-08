Behini Respons Jerry Aurum soal Denada Punya Anak Sebelum Menikah
jpnn.com, JAKARTA - Fotografer profesional Jerry Aurum mengaku kaget mengetahui mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.
Dia mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai kabar tersebut.
"Saya tahunya dari media setelah kasus ini muncul,” ujar Jerry dalam kanal YouTube Starpro Indonesia, Sabtu (7/2).
Menurut Jerry Aurum, selama menjalin hubungan hingga menikah dengan Denada,
Dia hanya mengetahui latar belakang mantan istrinya sebatas yang diceritakan langsung kepadanya.
“Saya enggak pernah tahu soal keberadaan Ressa Rizky Rossano. Selama pacaran sampai menikah, saya juga enggak pernah melihat sosoknya,” ungkapnya.
Meski demikian, Jerry memilih untuk tidak ikut campur dalam persoalan yang kini dihadapi Denada.
Dia mengaku sengaja menjaga jarak dan menghormati privasi mantan istrinya itu. "Ini urusan dia,” tegas Jerry.
Jerry Aurum angkat bicara soal mantan istrinya, Denada memiliki anak sebelum menikah dengannya.
