BEI Bakal Lobi MSCI Seusai IHSG Jeblok 6,6 Persen
jpnn.com - JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI pada Rabu pagi dibuka melemah 597,75 poin atau 6,66 persen ke polisi 8.382,48. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 55,95 poin atau 6,39 persen ke posisi 820,16.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan terus melakukan diskusi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Hal itu dilakukan menyusul rencana MSCI membekukan sementara proses rebalancing (atur ulang) indeks untuk saham-saham di pasar saham Indonesia.
“Terkait dengan pengumuman dari MSCI pagi ini, OJK, IDX, dan KSEI akan terus melakukan diskusi dengan MSCI,” ujar Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad di Jakarta, Rabu.
BEI juga telah melakukan peningkatan keterbukaan dengan menyampaikan data free float di situs BEI.
Selain itu, ia mengatakan akan memastikan BEI melakukan proses diskusi dan transparansi data sesuai proposal yang disampaikan, untuk menemukan kesepakatan dengan MSCI.
“Namun, jika dirasakan MSCI belum cukup, kami akan terus melakukan diskusi atas transparansi data sesuai proposal MSCI untuk menemukan kesepakatan,” ujar Kautsar.
Pada Selasa (28/01), waktu Amerika Serikat (AS), MSCI mengumumkan rencana pembekuan sementara proses rebalancing indeks untuk saham-saham di Indonesia, dengan membekukan sejumlah perubahan terkait indeks review (termasuk indeks review Februari 2026).
