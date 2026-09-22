BEI Ketok Harga Saham Terendah Rp 1, Dimulai 28 September 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ketentuan batasan harga saham terendah (minimum) dari semula Rp 50 menjadi Rp 1 per saham.

Penerapan batasan harga saham itu mulai efektif diberlakukan pada Senin (28/9) pekan depan.

Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita mengatakan.perubahan itu akan diikuti dengan penyesuaian batasan Auto Rejection untuk Efek Bersifat Ekuitas, dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

"Dengan rentang harga yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas price discovery, mendorong peningkatan likuiditas, serta memberikan fleksibilitas pelaku pasar dalam pengelolaan portofolio investasinya,” ujar Elsierra di Jakarta, Senin (21/9).

Hingga 31 Desember 2026, ketentuan Auto Reject Atas (ARA) dan Auto Reject Bawah (ARB) yang berlaku masih mempertahankan ARB asimetris sebesar 15 persen untuk saham dengan harga di atas Rp 10.

Seiring penyesuaian batasan harga minimum menjadi Rp 1, untuk saham dengan rentang harga Rp 1 sampai dengan Rp 10, batasan ARA dan ARB ditetapkan sebesar Rp 1.

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Kemudian, untuk saham dengan harga di atas Rp 10 hingga Rp 200, ARA ditetapkan 35 persen dan ARB 15 persen.

Untuk rentang harga di atas Rp 200 hingga Rp.5.000, ARA ditetapkan sebesar 25 persen dan ARB 15 persen.