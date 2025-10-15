Bejat, Oknum Guru Honorer di Serang Cabuli Siswa Laki-Laki Saat Ekskul
jpnn.com, SERANG - Satreskrim Polres Serang menangkap oknum guru honorer berinisial DB (33) atas kasus pencabulan terhadap murid laki-laki di salah satu sekolah menengah atas (SMP) di Kecamatan Kopo.
Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan pelaku ditangkap pada Senin (13/10) malam setelah pihaknya menerima laporan dari pihak keluarga korban.
"Pelaku diamankan di rumahnya tanpa ada perlawanan, kemudian langsung kami bawa ke Mapolres Serang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar AKBP Condro, Rabu (15/10).
AKBP Condro menjelaskan korban merupakan muridnya sendiri di sekolah tempat pelaku mengajar.
Menurutnya, berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan cabul tersebut sudah empat kali terjadi dilakukan saat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
"Jadi, pelaku memanfaatkan kedekatannya dengan korban yang merupakan salah satu muridnya untuk melancarkan aksi bejatnya tersebut," ujarnya.
Dia membeberkan motif pelaku melakukan pencabulan terhadap murid laki-laki dilandasi nafsu kelainan orientasi seksual.
"Motifnya memiliki penyimpanan orientasi seksual, pelaku mengaku senang kepada sesama jenis terutama terhadap anak laki-laki," tutur dia. (mcr34/jpnn)
Pengakuan oknum guru honorer cabul di Kabupaten Serang bikin geleng-geleng kepala.
Redaktur : Natalia
Reporter : Abdul Malik Fajar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Guru SD di Inhu Diciduk Polisi, Diduga Cabuli Siswi
- Bu Guru Natalia Bermesraan dengan Siswa Sendiri, Lalu Mengaku di Depan Suami
- Oknum Guru SMP Cabuli 3 Murid Sekaligus, Sontoloyo
- Aksi Bu Guru Cabuli Siswa SMP di Grobogan Ketahuan, Ya Ampun
- Rekaman Video Perbuatan Asusila Terhadap Murid Beredar, Seorang Guru di Gorontalo Ditangkap
- Guru Honorer di Pesantren Jayapura Cabuli 5 Santrinya