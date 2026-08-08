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Bek Asal Kroasia Resmi Merapat, Persib Bandung Punya Senjata Baru di Lini Belakang

Bek Asal Kroasia Resmi Merapat, Persib Bandung Punya Senjata Baru di Lini Belakang
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Danijel Loncar resmi berseragam Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung terus berbenah untuk menghadapi padatnya agenda di musim 2026/27.

Salah satu langkah yang diambil ialah mendatangkan bek asal Kroasia Danijel Loncar.

Pemain berusia 29 tahun itu dikontrak selama dua musim untuk menambah kekuatan di sektor pertahanan Maung Bandung.

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Loncar datang dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Sebelum menerima pinangan Persib, dia memperkuat Pogon Szczecin di kasta tertinggi Liga Polandia dan mencatat 28 penampilan pada musim 2025/2026.

Alasan Persib Mendatangkan Danijel Loncar

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut kedatangan Loncar tidak lepas dari kebutuhan tim.

"Tim pelatih membutuhkan pemain di posisi tersebut dan kami melihat Danijel memiliki profil yang sesuai."

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"Kami berharap pengalaman serta kualitasnya bisa membantu tim menghadapi persaingan musim depan," ujar Adhitia

Persib Siapkan Kedalaman Skuad

Loncar nantinya bersaing dengan sejumlah pemain yang sudah lebih dahulu mengisi sektor pertahanan, seperti Julio Cesar, Patricio Matricardi, Gabriel Mutombo, Al Hamra Hehanussa, dan Kakang Rudianto.

Persib Bandung terus berbenah untuk menghadapi padatnya agenda di musim 2026/27.

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