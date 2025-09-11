menu
Bek Asing Persib Bandung Blak-Blakan Soal Efek Kedatangan Thom Haye cs

Bek Asing Persib Bandung Blak-Blakan Soal Efek Kedatangan Thom Haye cs
Thom Haye saat menjalain sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Menjelang berakhirnya bursa transfer Super League 2025/26, Persib Bandung membuat gebrakan dengan mendatangkan empat wajah baru sekaligus.

Mereka ialah Federico Barba, Thom Haye, Eliano Reijnders, dan Andrew Patrick Jung, nama-nama yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola tanah air.

Kedatangan keempat pemain ini bukan hanya menambah kedalaman skuad, tetapi juga menghadirkan optimisme baru di tubuh Maung Bandung.

Hal itu disampaikan oleh bek asing Persib Julio Cesar, yang menilai langkah manajemen mendatangkan amunisi anyar akan membuat tim makin kuat.

"Menurut saya, tambahan empat pemain ini luar biasa. Kualitas mereka akan membuat Persib lebih kuat di semua lini," ucap pemain asal Brasil itu.

Memicu Persaingan Sehat

Namun, Julio tak sekadar menyoroti kekuatan teknis. Dia juga menekankan bahwa hadirnya pemain-pemain baru akan memicu persaingan positif di dalam skuad.

"Dengan komposisi baru, otomatis persaingan sehat akan tercipta. Itu bagus sekali, karena semua pemain jadi lebih termotivasi untuk menunjukkan yang terbaik," sambung pemain dengan akronim JC itu.

Julio Cesar pun percaya, kombinasi pemain lama dan baru bisa menjadi senjata ampuh untuk membawa Persib Bandung kembali menaklukkan lawan-lawannya.(persib/mcr15/jpnn)

Menjelang berakhirnya bursa transfer Super League 2025/26, Persib Bandung membuat gebrakan dengan mendatangkan empat wajah baru sekaligus.


Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
