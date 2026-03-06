menu
Bek Kanan Persib dan Bek Kiri Persebaya Jadi Korban Rasisme

Ilustrasi seremoni pembuka laga Super League. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menyatakan sikap untuk berdiri bersama dan mendukung bek kanan timnya Kakang Rudianto dan bek kiri Persebaya Surabaya Mikael Tata melawan rasisme.

Setelah pertarungan Persebaya vs Persib di pekan ke-24 BRI Super League 2025/26, Senin (2/3) di Stadion Gelora Bung Tomo, dua pemain tersebut menjadi sasaran rasialisme di media sosial.

Persib menyikapi tindakan rasialisme yang dilakukan oknum suporter tak bertanggung jawab.

"Sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk saling menghargai, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Kritik terhadap permainan adalah bagian dari dinamika olahraga, tetapi serangan yang menyentuh identitas ras atau latar belakang seseorang jelas melampaui batas,” bunyi pernyataan Persib. 

“Persib berdiri bersama Kakang Rudianto dan juga memberikan dukungan moral kepada Mikael Alfredo Tata."

"Kedua pemain tersebut adalah bagian dari generasi muda sepak bola Indonesia yang sedang berkembang dan mereka berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, serta penuh respek untuk terus bertumbuh."

Setelah pertarungan Persebaya vs Persib di pekan ke-24 Super League di GBT dua pemain tersebut menjadi sasaran.

