Bek Persib Frans Putros Jalani Misi Internasional Bersama Timnas Irak di King’s Cup
jpnn.com - Pemain Persib Bandung Frans Putros resmi mendapat panggilan dari Timnas Irak.
Pemanggilan Putros disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Irak (IFA) melalui surat resmi yang ditujukan kepada manajemen Persib.
Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal IFA, Mohammed Farhan Obaid.
"Kami ingin memberitahukan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah memutuskan untuk memanggil pemain tim utama Anda, Frans Dhia Putros untuk bergabung dengan pemusatan bersama tim nasional," tulis surat IFA.
Ikut King's Cup di Thailand
Putros akan bergabung dengan Skuad Singa Mesopotamia untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus tampil di ajang King's Cup 2025 di Thailand.
Bek berusia 30 tahun itu dijadwalkan mulai bergabung pada 31 Agustus hingga 9 September 2025.
Selama periode itu, dia akan mengikuti pemusatan latihan sekaligus berpartisipasi di King's Cup 2025.
Selain TC, Putros akan mengikuti turnamen King's Cup 2025 yang digelar di Kanchanaburi, Thailand.
