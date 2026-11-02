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Bek Persib Kakang Rudianto Menjawab Kritik Bobotoh

Bek Persib Kakang Rudianto Menjawab Kritik Bobotoh
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Bek Persib Kakang Rudianto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Bek Persib Kakang Rudianto kembali menemukan ritme permainannya setelah dikritik bobotoh dalam beberapa pertandingan.

Nama Kakang Rudianto sempat menjadi buah bibir di kalangan bobotoh. Penampilannya jadi sorotan karena dianggap tak perform saat bermain.

Kemarin sore, saat Persib mengalahkan Isenmulang Kalteng FC 4 - 0, Kakang menjawab semua tuduhan tersebut. Dia tampil penuh waktu dan bermain sangat baik.

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Kakang mengaku, setiap hari mengevaluasi kemampuan individunya. Dia mendengarkan saran dan instruksi pelatih dan menjadi kritikan bobotoh sebagai penyemangat.

"Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada coach karena selalu percaya kepada saya dan selalu mengevaluasi saya di setiap latihan," kata Kakang di Bandung, Senin (2/11).

Dia bersyukur karena pelatih masih memberinya kesempatan dan memperbaiki diri di setiap pertandingan.

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Masih banyak laga di depan yang akan dia hadapi, maka dari itu pemain jebolan diklat itu memilih fokus pada diri sendiri.

"Karena saya yakin pertandingan masih banyak dan saya bisa terus improve di setiap pertandingan," tuturnya.

Sempat dikritik Bobotoh, Kakang Rudianto mulai menunjukkan performa apik bersama Persib. Mental kuat menjadi kunci kebangkitannya.

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