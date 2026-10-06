Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama Ungkap Bisikan Sang Ayah Sebelum Adu Penalti
jpnn.com - ADA cerita emosional di balik keberhasilan bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama mencetak gol dalam drama adu penalti final FIFA ASEAN Cup 2026.
Dia mengaku sempat mengubah keputusan di detik-detik terakhir sebelum menendang bola.
Bukan tanpa alasan. Shayne merasa mendapat dorongan dari sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, yakni mendiang sang ayah.
Momen tersebut terjadi ketika Timnas Indonesia menghadapi Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10).
Pertandingan final berlangsung sengit hingga 120 menit. Indonesia dan Tailan bermain imbang 2-2 sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui adu penalti.
Shayne menjadi salah satu eksekutor yang berhasil menjalankan tugasnya.
Tendangannya masuk dan turut mengantarkan Skuad Garuda mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.
Keputusan Shayne saat berada di titik penalti menyimpan kisah yang jauh lebih dalam.
Shayne Pattynama mengungkapkan kisah di balik tendangan penaltinya. Dia merasakan sosok mendiang ayahnya...
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