Bek Timnas Pakistan Abdullah Iqbal Kaget Lihat Kemacetan di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Bek Timnas Pakistan Abdullah Iqbal punya pengalaman baru saat tiba di Bandung untuk menjalani pertandingan di FIFA ASEAN Cup 2026.

Selama bertanding di Stadion Si Jalak Harupat, skuad Pakistan diketahui menginap di salah satu hotel berbintang di Kota Bandung.

Iqbal mengaku ini adalah pengalaman pertamanya datang ke Indonesia, khususnya Bandung. Dia cukup terkejut karena melihat lalu lintas dan kepadatan kendaraan di jalanan Bandung.

Dalam perjalanan menuju tempat latihan, bus yang mengangkut rombongan tim itu sempat terjebak kemacetan.

"Pertama kali datang ke kota ini bagi saya adalah pengalaman pertama. Saya sangat terkejut secara positif. Saya menyukainya, banyak orang, meskipun saya sempat terjebak di beberapa kemacetan lalu lintas," kata Iqbal dalam prematch di Stadion Si Jalak Harupat.

Namun, pemain yang berkarier di Liga Swedia itu tetap senang atas keramahan warga Bandung. Dia dan teman-temannya merasa diterima dan mendapat dukungan saat menjalani sesi latihan.

Selain itu, petugas yang mengawal timnya selama di Indonesia pun menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga rencana tim tidak ada yang berubah.

"Namun, menurut saya, secara umum acara ini (FIFA ASEAN Cup) membuat kami sangat mudah untuk beradaptasi. Semuanya ditangani dengan sangat profesional," ungkap sosok kapten itu.