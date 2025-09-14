Bekal Emas Ardiola/Raffael Menuju Pelatnas Cipayung Setelah Juara di Kandang Sendiri,
jpnn.com - Pasangan tuan rumah Ardiola Dionilo/Raffael Radzinski Sadad keluar sebagai juara pada ajang Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.
Ganda putra binaan Candra Wijaya International Badminton Centre (CWIBC) itu naik podium tertinggi setelah mengalahkan pasangan Jaya Raya Akmal Nurrahman/Revand Harianto dengan skor 21-19, 21-23, 21-17 di DYSCWIBC, Serpong, Sabtu (13/9/2025).
Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Lawan yang mereka hadapi merupakan unggulan pertama dan tampil impresif sepanjang 2025.
Namun, dengan bermain lebih tenang, Ardiola/Raffael akhirnya mampu memastikan gelar juara pada turnamen bulu tangkis spesialis ganda tersebut.
"Senang akhirnya bisa meraih kemenangan. Sebelumnya kami sempat tidak fokus dan sulit keluar dari tekanan lawan hingga kehilangan gim kedua."
"Setelah itu, kami mulai menurunkan tempo permainan dan berhasil mengembalikan keadaan," ujar Ardiola.
Raihan ini menjadi bekal positif bagi Ardiola/Raffael untuk menghadapi Kejurnas PBSI 2025 sekaligus bersaing memperebutkan tiket masuk Pelatnas Cipayung.
Gelar ini juga memastikan tuan rumah meraih satu trofi dari ajang Yonex-Sunrise Doubles Special Championships 2025.
Ardiola/Raffael raih bekal positif untuk bisa tembus Pelatnas Cipayung setelah raih gelar di Yonex-Sunrise Doubles Special Championshis 2025
