Bekali Gen Z dan Milenial Siap Kerja, Menaker Yassierli Tekankan 3 Hal Penting Ini
jpnn.com, BEKASI - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, memperkuat daya saing melalui konsep 'triple readiness'.
Konsep 'triple readiness' atau tiga kesiapan tersebut, berupa penguatan technical skills, soft skills, dan market entry readiness atau kesiapan memahami dinamika pasar kerja.
Pesan itu disampaikan Menaker Yassierli saat menutup Pesantren Kilat Ramadan bagi Pramuka Penegak dan Pandega se-Jabodetabek di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Minggu (8/3).
Menaker Yassierli menekankan tiga kesiapan tersebut penting karena dunia kerja sedang menghadapi ketidakpastian global, persaingan internasional yang makin ketat, serta disrupsi teknologi yang kian masif.
Dia mengungkapkan dalam situasi tersebut, anak muda dituntut lebih adaptif agar tidak tertinggal saat memasuki dunia kerja, sekaligus mampu menangkap peluang baru yang muncul.
“Menghadapi tiga tantangan tersebut, tidak cukup hanya dengan technical skills dan soft skills. Anak muda harus memiliki market entry readiness atau kesiapan dalam memahami dinamika pasar kerja global,” ungkap Yassierli.
Ini 3 hal penting yang ditekankan Menaker Yassierli kepada generasi muda, khususnya Gen Z dan milenial agar siap kerja di era AI
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 100 Anak Yatim Banyuwangi Ikuti Pesantren Marjinal Cahaya Ramadan
- Menaker Yassierli Dorong Perusahaan Bantu Pekerja Kembangkan Potensi dan Keterampilan
- Pesantren 1000 Cahaya Ramadan Hadirkan Kegiatan Inklusif bagi Disabilitas
- Garudafood dan Prochiz Ajak 100 Santri Istimewa Belanja Baju Baru
- Ribuan Ojol dan Mahasiswa Siap Dukung Polda Riau Jaga Keamanan Ramadan
- Gelar Safari Ramadan di Berbagai Daerah, Jamkrindo Salurkan Bantuan Sosial