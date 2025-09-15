menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana Sudah Bebas dari Bui Sejak Juni 2025

Bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana Sudah Bebas dari Bui Sejak Juni 2025

Bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana Sudah Bebas dari Bui Sejak Juni 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Eks Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat melakukan pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Foto: sources for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sudah bebas dari penjara.

Yana Mulyana mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan di Lapas Sukamiskin Bandung atas kasus korupsi proyek Bandung Smart City.

Bebasnya Yana Mulyana terpantau dalam unggahan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi di Instagram.

Baca Juga:

Dalam unggahan video bertajuk ‘reuni mantan camat’ itu, Didi tampak sedang berfoto bersama beberapa orang, termasuk Yana Mulyana.

“Saya sebagai ‘Mantan Camat Wetland’ dan Mantan Camat Kanhay’ hadir juga dong…,” tulis Didi Ruswandi seraya menyertakan emotikon tertawa dalam ungghannya sebagaimana dilihat JPNN, Minggu (14/9/2025).

Kebebasan Yana Mulyana itu pun dibenarkan Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat Kusnali.

Baca Juga:

Kusnali mengonfirmasi Yana mendapatkan program pembebasan bersyarat sejak 13 Juni 2025.

"Iya sudah bebas PB (pembebasan bersyarat) dua bulan yang lalu," kata Kusnali saat dikonfirmasi JPNN.com.

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sudah bebas dari penjara sejak Juni 2025 setelah terjerat korupsi Rp 2,16 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co