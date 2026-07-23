Bekasi Jadi Pembuka Midea Club Flash Installation Tournament 2026

jpnn.com, JAKARTA - Midea Club Flash Installation Tournament (MCFIT) Season 2 resmi dimulai di Indonesia, dengan Bekasi sebagai kota pertama penyelenggara.

Ajang tersebut menjadi wadah bagi para installer AC Midea untuk menunjukkan kemampuan instalasi yang cepat, presisi, dan sesuai standar keselamatan.

Indonesia menjadi salah satu dari lima negara penyelenggara MCFIT Season 2 bersama Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Nantinya, juara nasional akan mewakili Indonesia pada Grand Final ASEAN di China.

Head of Sales RAC PT. Midea Electronics Indonesia, Ighvar Rabbighfirly, mengatakan MCFIT tidak sekadar menguji kecepatan instalasi, tetapi juga menjadi ajang meningkatkan kompetensi dan memberikan apresiasi bagi profesi installer AC.

Mengusung tema "Deserve to Be Seen", kompetisi tahun ini menghadirkan tantangan yang lebih lengkap dengan penilaian pemasangan unit indoor dan outdoor menggunakan AC Midea Celest Inverter.

Aspek yang dinilai meliputi kecepatan, ketepatan, kualitas instalasi, serta penerapan standar keselamatan kerja.

Seusai Bekasi, kompetisi akan berlanjut ke enam kota lain sebelum final nasional digelar di Jakarta pada 15 September 2026.