Bekasi Makin Diburu, LippoLand Rilis IMA6I Collection, Harga Mulai Rp 300 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Permintaan hunian di kawasan Bekasi dan Cikarang terus menunjukkan tren peningkatan signifikan seiring dengan melonjaknya minat investor terhadap properti di koridor timur Jakarta.

Menangkap momentum tersebut, LippoLand menghadirkan produk hunian terbaru IMA6I Collection di kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis dengan harga mulai Rp300 jutaan.

CEO LippoLand David Iman Santosa mengatakan kawasan Bekasi khususnya Cikarang saat ini berada dalam fase pertumbuhan yang sangat kuat.

Kinerja sektor properti di kawasan Bekasi dan Cikarang juga tercermin dari capaian pra-penjualan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang mencapai Rp491 miliar pada kuartal I 2026 atau tumbuh 52 persen secara tahunan.

"Pertumbuhan ini menunjukkan tingginya minat pasar terhadap produk hunian, terutama rumah tapak di kawasan industri dan kawasan penyangga ibu kota," kata David, Senin (18/5).

Kondisi tersebut didorong oleh pesatnya perkembangan kawasan industri, pembangunan infrastruktur, serta urbanisasi yang terus berlangsung di koridor timur Jakarta.

Peluncuran IMA6I Collection menjadi langkah strategis bagi LippoLand untuk menangkap peluang pasar sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perkembangan industri properti nasional.

“Melalui IMA6I Collection, kami tidak hanya menghadirkan hunian berkualitas, tetapi juga produk dengan nilai investasi yang solid, didukung oleh ekosistem kota mandiri yang sudah terbentuk dan terus berkembang,” ujarnya.