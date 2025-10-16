Bekasi Makin Menarik, LPCK Bukukan Pra-penjualan Rp791 Miliar Sepanjang Semester I 2025

jpnn.com, BEKASI - Kawasan Bekasi telah menjelma menjadi salah satu wilayah paling seksi di mata pengembang properti.

Julukan “sunrise property” makin melekat, seiring dengan derasnya investasi yang masuk untuk membangun perumahan, kawasan komersial, hingga pusat industri.

Menurut Associate Director Research and Consulting Leads Property Services Indonesia, Martin Samuel Hutapea, ada empat faktor kunci yang membuat Bekasi begitu menjanjikan.

Selain aksesibilitas yang makin mudah, infrastruktur yang masif, ketersediaan lahan luas dengan harga lebih terjangkau dibanding Jakarta, juga didukung pertumbuhan populasi yang pesat.

Pembangunan infrastruktur di Bekasi juga sangat pesat. Proyek seperti Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated dan LRT Jabodebek benar-benar mengubah wajah wilayah tersebut.

"Kini masyarakat punya pilihan transportasi publik berbasis rel yang efisien, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi,” kata Martin, Kamis (16/10).

Bekasi juga dikenal sebagai pusat industri nasional di mana ribuan pabrik dan perusahaan di kawasan ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Arus pekerja, terutama dari kalangan milenial dan Gen Z, mendorong tingginya permintaan hunian yang dekat dengan lokasi kerja.