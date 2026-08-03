Bekasi Pet Expo 2026 Satukan Komunitas Pencinta Hewan dan Pelaku Industri

jpnn.com, BEKASI - Bekasi Pet Expo 2026 mencatatkan ribuan pengunjung selama tiga hari penyelenggaraan di Bekasi Convention Center pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.

Pameran yang digagas Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat V itu menjadi ajang yang mempertemukan pecinta hewan, dokter hewan, komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu kegiatan.

Pada penyelenggaraan perdananya, lebih dari 50 tenant berpartisipasi dengan menghadirkan beragam produk dan layanan di bidang kesehatan serta kesejahteraan hewan, mulai dari alat kesehatan veteriner, pet food, vitamin, obat-obatan hewan, perlengkapan hewan peliharaan, hingga layanan grooming.

Selain pameran, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan seminar kedokteran hewan yang membahas perkembangan ilmu veteriner, teknologi medis, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.

Seminar tersebut diikuti oleh para dokter hewan dan peserta dari berbagai kalangan.

Salah satu agenda yang paling menyita perhatian adalah International Cat Show yang digelar selama dua hari.

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Kompetisi ini diikuti lebih dari 150 ekor kucing dari berbagai ras dan daerah di Indonesia dengan penilaian oleh empat juri internasional, terdiri atas tiga juri asal Amerika Serikat dan satu juri asal China.

International Cat Show juga memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Bekasi. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan kucing yang memenuhi standar kesehatan, nutrisi, kebersihan, karakter, dan kesejahteraan hewan.