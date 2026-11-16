jpnn.com, JAKARTA - PP Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Golkar mengadukan kanal YouTube Forum Keadilan ke Dewan Pers, Senin (16/11) atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

"Kami melaporkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik," kata Juru Bicara (Jubir) Tim PP Bakumham Golkar Derek Loupatty kepada awak media dikutip, Senin ini.

Dia menyebut laporan dilayangkan karena Forum Keadilan mengunggah pernyataan narasumber yang memuat unsur fitnah ke Ketum Golkar Bahlil Lahadalia.

"Forum keadilan yang telah memposting di kanal YouTube tentang adanya pembicaraan narasumber, berkaitan dengan nama baik dan ada unsur fitnah terhadap Pak Bahlil Lahadalia," ujarnya.

Derek menyebut langkah aduan diambil karena Golkar tunduk dan taat terhadap Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik.

"Kami menunggu nanti sikap tindak lanjut dari Dewan Pers untuk kami melakukan langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Dia mengatakan Bakumham Golkar sebenarnya telah melayangkan somasi setelah tayangan yang menjadi keberatan muncul di kanal Forum Keadilan.

Namun, kata Derek, Golkar tak kunjung menerima respons dan permintaan maaf pihak yang disomasi.