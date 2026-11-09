Bela Bahlil, Idrus Marham Anggap Said Didu Bikin Pernyataan Tendensius soal Penyadapan

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham mengecam pernyataan beberapa orang yang secara terbuka menuding ketum partai berkelir kuning Bahlil Lahadalia terkait skandal penyadapan.

"Saya yakin, bahkan hakulyakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan," kata Idrus kepada awak media, Minggu (8/11).

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Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyebut satu di antara tokoh yang tendensius menuding Bahlil terkait skandal penyadapan ialah Said Didu.

Menurut Idrus, Said Didu dalam di sebuah siniar menyinggung sosok ketua umum parpol yang dinilai dekat dengan tersangka kasus penyadapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Dia mengatakan pernyataan Said Didu ketika didengar utuh seperti menggiring publik dalam satu kesimpulan, yakni Golkar melalui representasi Bahlil terlibat dalam kerja penyadapan.

"Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan," kata Idrus.

Dia juga menyoroti penggunaan kata diduga yang kerap dijadikan pelindung menuding pihak lain dalam sebuah perkara.