menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » Bela Bahlil, Idrus Marham Anggap Said Didu Bikin Pernyataan Tendensius soal Penyadapan

Bela Bahlil, Idrus Marham Anggap Said Didu Bikin Pernyataan Tendensius soal Penyadapan

Bela Bahlil, Idrus Marham Anggap Said Didu Bikin Pernyataan Tendensius soal Penyadapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham. Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham mengecam pernyataan beberapa orang yang secara terbuka menuding ketum partai berkelir kuning Bahlil Lahadalia terkait skandal penyadapan.

"Saya yakin, bahkan hakulyakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan," kata Idrus kepada awak media, Minggu (8/11).

Bela Bahlil, Idrus Marham Anggap Said Didu Bikin Pernyataan Tendensius soal PenyadapanKetum Golkar Bahlil Lahadalia saat hadir pada acara syukuran puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Potongan gambar YouTube akun PAN

Baca Juga:

Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyebut satu di antara tokoh yang tendensius menuding Bahlil terkait skandal penyadapan ialah Said Didu.

Menurut Idrus, Said Didu dalam di sebuah siniar menyinggung sosok ketua umum parpol yang dinilai dekat dengan tersangka kasus penyadapan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Dia mengatakan pernyataan Said Didu ketika didengar utuh seperti menggiring publik dalam satu kesimpulan, yakni Golkar melalui representasi Bahlil terlibat dalam kerja penyadapan.

Baca Juga:

"Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan," kata Idrus. 

Dia juga menyoroti penggunaan kata diduga yang kerap dijadikan pelindung menuding pihak lain dalam sebuah perkara.

Waketum Golkar Idrus Marham menilai Said Didu dalam sebuah siniar membuat pernyataan yang tendensius ke Bahlil terkait skandal penyadapan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co