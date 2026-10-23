Bela Ibu Kandung, Anak di Cicalengka Tewas Dianiaya Ayahnya

jpnn.com, CICALENGKA - Seorang remaja berinisial RR, 15, tewas di tangan ayah kandungnya sendiri, DR, 37, setelah korban berusaha membela ibunya saat terjadi cekcok rumah tangga terkait uang untuk judi online di Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto mengatakan peristiwa penganiayaan ini berawal dari percekcokan rumah tangga suami - istri di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada Senin (19/10/2026).

Ibu dan ayah korban terlibat perdebatan karena pelaku yang hendak meminta uang sebesar Rp500 ribu untuk judi online (judol) kepada istrinya.

"Tersangka ini meminta uang kepada orang tua korban ya, istrinya, sehingga terjadi percekcokan itu sebesar Rp500 ribu. Di mana dari keterangan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk bermain judi online," kata Tri dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Jumat (23/10).

Saat cekcok suami-istri terjadi, anak mereka yakni RR berniat untuk membela ibunya.

Namun, ayahnya justru melampiaskan kemarahannya kepada korban.

"Korban itu ingin membantu ibunya ya, karena bapaknya mungkin berdebatlah, kemudian korban berusaha untuk membela ibunya," jelasnya.

"Pelaku yang merupakan ayahnya dari korban itu emosi, kemudian melakukan kekerasan terhadap korban sehingga korban meninggal dunia," sambung dia.