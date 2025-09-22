Bela Pelatih PSPS Pekanbaru, APSSI: Aksi Suporter Berlebihan, Sudah Melewati Batas Kewajaran

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia (APSSI) merespons terkait insiden yang menimpa jajaran pelatih PSPS Pekanbaru.

Organisasi yang menaungi pelatih di tanah air itu menyampaikan sikap tegas dalam memberikan perlindungan penuh kepada para pelatih yang mendapat tekanan dari sekelompok suporter.

Plt Ketua APSSI, Zuchli Imran Putra menjelaskan pihaknya telah mengamati, mempelajari, dan melakukan kroscek secara seimbang dan menyeluruh terhadap situasi yang sedang terjadi di PSPS Pekanbaru.

Atas pemantauan dan verifikasi atas kejadian tersebut, APSSI menilai tindakan sejumlah oknum pendukung PSPS terhadap pelatih kepala Ilham Romadhona, Direktur Teknik Kurniawan Dwi Julianto, serta staf pelatih lain sudah melewati batas kewajaran.

"Kami menganggapnya sudah berlebihan karena suporter "mengadli" pelatih tidak pada tempat dan mekanisme yang seharusnya. Penyelesaian masalah seperti ini kami pandang sebagai pengadilan lapangan yang tidak saja mencederai martabat pelatih yang bersangkutan, juga akan meninggalkan kesan bahwa profesi pelatih tidak pernah benar-benar dihargai," ujarnya.

"Apalagi sidang lapangan; ini disertai umpatan, makian, teror dan tekanan yang sudah mengarah kepada tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan." imbuhnya.

Zuchli mengatakan pihaknya memaklumi kekecewaan yang dirasakan kelompok pendukung PSPS, dan juga menyadari bahwa posisi pelatih seperti menduduki kursi panas yang kapan saja bisa terbakar. Bahkan, APPSI paham risko sebagai pelatih akan menghadapi tekanan, dan bahkan ancaman.

Namun dalam konteks ini, APPSI melihatnya jauh lebih luas dari sekadar tuntutan mundur kepada pelatih karena kekecewaan akan hasil yang didapat.