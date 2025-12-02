Bela Timnas Mesir di Piala Afrika 2025, Mo Salah Tinggalkan Liverpool untuk Sementara

jpnn.com - JAKARTA - Bintang Liverpool Mohamed Salah mulai 14 Desember akan meninggalkan The Reds untuk sementara waktu demi membela Tim Nasional Mesir di Piala Afrika (AFCON) 2025.

“Tanggalnya adalah 15 Desember, tetapi seperti biasa dalam situasi seperti ini ada pemain yang terlibat, ada negara yang terlibat, Mesir dalam kasus ini, dan klub, dan selalu ada pembicaraan mengenai apa yang terbaik bagi ketiganya,” kata Pelatih Liverpool Arne Slot dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa (2/12).

Mo Salah masih akan memperkuat Liverpool dalam empat pertandingan ke depan, yang mana laga terakhir ialah menghadapi Brighton & Hove Albion pada pekan ke-16 Liga Inggris 2025/2026 di Anfield 13 Desember.

Pemain berusia 34 tahun itu akan melewatka dua pertandingan bersama The Reds dengan adanya Piala Afrika 2025 dengan catatan Mesir tak sanggup melaju ke babak gugur.

Namun, Salah bakal absen dalam pertandingan Liverpool, termasuk melawan Arsenal di Stadion Emirates, apabila Mesir menembus laga final Piala Afrika yang rencananya dimainkan pada 18 Januari.

Turnamen yang tahun ini dimainkan di Maroko tersebut dijadwalkan berlangsung dari 21 Desember hingga 18 Januari.

Mesir berada di Grup B bersama Afrika Selatan, Angola, dan Zimbabwe.

Mesir merupakan negara tersukses di turnamen ini dengan tujuh gelar.