Belah Tiga
Oleh: Dahlan Iskan
Sabtu, 24 Januari 2026 – 08:17 WIB
jpnn.com - Perkembangan terbaru: minyak goreng canola membunuh zaitun.
Akhirnya ada pejabat Amerika yang blak-blakan: "globalisasi telah merugikan Amerika". Yang mengatakan itu Howard Lutnick. Ia menteri perdagangan. Ia pengikut garis keras: anti globalisasi.
Baca Juga:
Lutnick mengatakan itu di forum sangat penting dunia: Davos. Yang kemarin berlangsung di Davos, Swiss.
Ya sudah.
Berarti jelas.
Baca Juga:
Amerika tidak setuju dengan globalisasi. Bukan saja tidak setuju. Sudah melakukan langkah tarik diri dari globalisasi.
Maka berakhirlah sudah globalisasi.
Akhirnya ada pejabat Amerika yang blak-blakan: 'globalisasi telah merugikan Amerika'. Yang mengatakan itu Howard Lutnick. Ia menteri perdagangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News