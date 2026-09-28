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Belajar Bahasa Tailand 4 Tahun, Gandhi Fernando Bangun Karier Sutradara di Sana

Belajar Bahasa Tailand 4 Tahun, Gandhi Fernando Bangun Karier Sutradara di Sana
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Aktor sekaligus produser Gandhi Fernando. Foto: dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Gandhi Fernando mengambil langkah baru dalam perjalanan kariernya di industri perfilman.

Setelah lama dikenal sebagai aktor, penulis skenario, hingga produser di Indonesia, Gandhi Fernando kini memilih lembaran baru dengan menetap di Thailand demi merintis karier sebagai seorang sutradara di industri hiburan.

Keputusan tersebut bukan sesuatu yang diambil secara tiba-tiba.

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Ketertarikan pria 36 tahun itu terhadap industri hiburan Tailan telah tumbuh selama beberapa tahun, termasuk dengan mempelajari bahasa Tailan sebagai bekal untuk bisa beradaptasi ketika mendapat kesempatan bekerja di sana.

"Buat aku, pindah ke Tailand bukan sekadar pindah tempat tinggal. Aku memang ingin keluar dari zona nyaman dan mencoba membangun karier dari awal lagi di industri yang berbeda," ujar Gandhi dalam keterangannya.

Meski begitu, merintis jalan di negeri orang tak lantas berjalan tanpa hambatan.

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Selain harus memahami sistem dan budaya produksi setempat, dia juga dituntut mampu berkomunikasi dan memberikan arahan kepada aktor serta kru menggunakan bahasa Thai.

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Gandhi Fernando karena bahasa Tailan bukan bahasa pertamanya.

Gandhi Fernando mengambil langkah baru dalam perjalanan kariernya di industri perfilman.

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