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Belajar dari Pahlawan 10 November: Ketika Cinta Tanah Air Diuji oleh Karakter Anak Bangsa

Oleh : Zainal Habib

Belajar dari Pahlawan 10 November: Ketika Cinta Tanah Air Diuji oleh Karakter Anak Bangsa
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Dr. Zainal Habib. M.Hum. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pertempuran Surabaya bukan sekadar catatan sejarah tentang perlawanan terhadap kekuatan asing, melainkan cermin tentang harga diri, keberanian, persatuan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Hampir delapan dekade setelah peristiwa itu, tantangan Indonesia telah berubah. Penjajahan fisik telah berakhir, tetapi ketidakadilan, korupsi, kesenjangan ekonomi, dan krisis keteladanan masih menguji makna kemerdekaan bangsa.

Surabaya 1945: Ketika Kemerdekaan Menjadi Harga Diri Bangsa

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Pertempuran 10 November 1945 merupakan salah satu momentum paling menentukan dalam sejarah perjuangan Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar pernyataan politik, melainkan kehendak kolektif mempertahankan martabat bangsa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi kenyataan bahwa pengakuan kemerdekaan tidak serta-merta mengakhiri ancaman terhadap kedaulatan. Kedatangan pasukan Sekutu bersama kepentingan Belanda memunculkan ketegangan politik dan militer.

Rakyat Surabaya menghadapi kekuatan militer Inggris yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Namun, keterbatasan tersebut tidak memadamkan keberanian mereka mempertahankan republik yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

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Seruan perjuangan Bung Tomo menjadi simbol keberanian yang membangkitkan semangat perlawanan rakyat. Di tengah keterbatasan persenjataan dan ancaman kematian, masyarakat menunjukkan bahwa kemerdekaan memiliki nilai yang melampaui kepentingan individual.

Di sinilah letak pelajaran filosofisnya: manusia tidak hanya hidup untuk mempertahankan keberadaan biologis, tetapi juga memperjuangkan nilai, kehormatan, kebebasan, dan martabat yang diyakininya sebagai sesuatu yang luhur.

Pertempuran 10 November 1945 merupakan salah satu momentum paling menentukan dalam sejarah perjuangan Indonesia.

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