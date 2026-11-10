Belajar dari Sudoku dan Catur, Prof Dasaad Soroti Kecepatan Berpikir AI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik, Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), telah memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) selama bertahun-tahun dalam praktik kedokteran, khususnya bidang kardiologi.

Menurutnya, teknologi AI dapat membantu dokter mengakses, mengolah, dan menganalisis informasi medis secara lebih cepat di tengah pesatnya perkembangan ilmu kedokteran.

Dasaad menjelaskan, perkembangan teknologi AI telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan persoalan kompleks.

Salah satunya melalui permainan sudoku yang disebut hanya dapat dipecahkan manusia dengan tingkat kecerdasan sangat tinggi. Namun, AI mampu menyelesaikan teka-teki tersebut dalam waktu kurang dari satu menit.

Kemampuan serupa juga terlihat dalam dunia catur. Sejak komputer Deep Blue mengalahkan juara dunia Garry Kasparov pada 1997, teknologi kecerdasan buatan terus berkembang hingga mampu melampaui kemampuan pecatur terbaik dunia.

Dasaad menggunakan kedua ilustrasi tersebut untuk menggambarkan potensi AI dalam membantu pekerjaan dokter. Terlebih, ribuan publikasi ilmiah dan penelitian medis diterbitkan setiap bulan sehingga makin sulit bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti seluruh perkembangan ilmu pengetahuan secara manual.

"Kedokteran modern berkembang sangat cepat. Ribuan publikasi terbit setiap bulan. Tidak ada manusia yang mampu membaca semuanya. AI dapat membantu kita mengolah informasi itu dengan kecepatan yang tidak tertandingi," ujarnya.

Dalam praktik kardiologi, Dasaad memanfaatkan AI untuk membantu merangkum publikasi ilmiah terbaru, membandingkan pedoman medis dari berbagai negara, hingga mengidentifikasi alternatif penanganan bagi pasien dengan kondisi langka atau kombinasi penyakit yang kompleks. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dapat dipersingkat menjadi hitungan menit.