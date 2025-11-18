Belanda Lulus ke Piala Dunia 2026, Ronald Koeman Tegaskan Timnya akan Terus Berbenah

jpnn.com - JAKARTA - Belanda memastikan lulus ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Lithuania 4-0 pada pertandingan terakhir Grup G Kualifikasi zona Eropa di Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Senin waktu setempat.

Pada pertandingan ini Belanda berhasil mengemas kemenangan atas Lithuania melalui gol yang dicetak oleh Tijjani Reijnders, Cody Gakpo, Xavi Simons, dan Donyell Malen, demikian catatan UEFA.

Berkat kemenangan ini, Belanda menempati peringkat pertama klasemen akhir Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 20 poin dari delapan pertandingan.

Pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman menyatakan tim asuhannya akan terus berbenah setelah memastikan lulus ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

Dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa, Koeman mengaku masih ada hal kurang baik yang ditampilkan Belanda selama masa kualifikasi dan akan terus diperbaiki sebelum Piala Dunia 2026 bergulir.

"Saya tidak ingin membuat prediksi. Saya pikir kami punya banyak kualitas di skuad kami, dan persaingan untuk memperebutkan tempat juga ketat," ungkap Koeman.

“Akan tetapi, kami harus menyadari bahwa ada momen-momen buruk di babak kualifikasi, di mana standar kami menurun atau kami membuang peluang besar. Kami harus memperbaikinya," tambahnya.

Mengenai jalannya pertandingan menghadapi Lithuania, Koeman menilai secara keseluruhan Tijjani Reijnders serta kolega sudah menampilkan performa yang baik.