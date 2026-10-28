Belanja Pegawai Daerah Capai 50 Persen APBD, Menkeu dan Mendagri Bertemu

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat menyiapkan langkah penanganan bagi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan fiskal, terutama daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 40 hingga 50 persen APBD.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi intensif dengan Kementerian Keuangan, untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang menghadapi tantangan struktural anggaran tersebut.

"Kami membicarakan untuk daerah-daerah yang mungkin mengalami kesulitan fiskal," kata Tito di kantornya, Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, kedua instansi berupaya merumuskan solusi konkret untuk membantu pengelolaan keuangan di daerah-daerah yang terbebani belanja pegawai tinggi.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menerjunkan tim teknis gabungan dari kedua kementerian untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah.

"Nanti ada tim teknis dari Dirjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Dirjen Keuangan Daerah, bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah," ujarnya.

Pemerintah pusat menekankan konsisten memantau kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara detail setiap tahunnya secara cermat.

Penataan pengelolaan belanja pegawai dan efisiensi anggaran daerah terus menjadi fokus pengawasan agar tidak mengganggu pelayanan publik.