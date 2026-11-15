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Belanja Produk UMKM Pakai MyPertamina, Ada Kejutan Hadiah di Hari Terakhir SMEXPO 2026

Belanja Produk UMKM Pakai MyPertamina, Ada Kejutan Hadiah di Hari Terakhir SMEXPO 2026
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Ada kejutan di hari terakhir SMEXPO 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada Minggu (15/11). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Belum sempat mampir ke Pertamina SMEXPO 2026?

Hari ini, Minggu (15/11), menjadi kesempatan terakhir untuk berburu produk UMKM lokal sekaligus menikmati berbagai aktivitas seru di Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Menariknya, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan kejutan hadiah melalui transaksi menggunakan aplikasi MyPertamina.

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Di hari terakhir, pengunjung dapat mengikuti talkshow 'Tea is the New Trend: Mengulik Masa Depan Bisnis Minuman Teh' bersama CEO Sancha Artisan Milk Tea, Vivin Suharja, pukul 15.00–16.00 WIB.

Ada pula Tenun Keychain Workshop pukul 12.00–13.30 WIB yang mengajak pengunjung mengenal kerajinan tenun sekaligus mencoba membuat aksesori sendiri.

Suasana semakin meriah dengan penampilan Top 40 Band dan pertunjukan spesial Societeit de Harmonie.

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Rangkaian acara akan ditutup dengan seremoni penutupan pukul 18.30 WIB dan penampilan bintang tamu spesial.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Pertamina SMEXPO dirancang sebagai ruang yang mempertemukan pelaku UMKM dengan masyarakat melalui kegiatan promosi, edukasi, hiburan, dan pengalaman berbelanja produk lokal.

Ada kejutan di hari terakhir SMEXPO 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta pada Minggu (15/11)

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