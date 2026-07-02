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Belarus Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia Lewat Modernisasi Pertanian

Belarus Siap Dukung Ketahanan Pangan Indonesia Lewat Modernisasi Pertanian
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Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko saat mengecek pasukan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya mendukung penguatan ketahanan pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, hingga pengembangan industri.

Komitmen tersebut disampaikan dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto, seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (2/7).

Lukashenko menyebutkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dalam kemitraan Belarus dan Indonesia.

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Menurut dia, Belarus memiliki pengalaman, teknologi, dan kapasitas industri yang dapat mendukung agenda pembangunan Indonesia di sektor pertanian.

"Saya yakin penguatan ketahanan pangan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan Belarus siap membantu mewujudkannya," ujar Lukashenko.

Dia menegaskan, Belarus siap berkontribusi meningkatkan produktivitas sektor pangan Indonesia melalui berbagai solusi yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun.

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"Kami siap berkontribusi untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang telah kami kembangkan," kata dia.

Lukashenko menjelaskan, Belarus memiliki keunggulan di bidang pertanian modern, teknologi industri, traktor, kendaraan, peralatan, hingga berbagai teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung modernisasi sektor pertanian Indonesia.

Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya mendukung penguatan ketahanan pangan Indonesia

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