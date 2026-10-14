jpnn.com, BANDUNG - Belasan Mahasiswi Unpas Bandung Diduga Jadi Korban Dosen Cabul, Desak Kampus Usut Tuntas

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) menggelar aksi unjuk rasa buntut dugaan kekerasan seksual belasan orang.

Ketua BEM FH Unpas Dhean Salvez mengatakan aksi kali ini digelar untuk menyampaikan keresahan mahasiswa terkait adanya dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hingga kini, pihaknya sudah menerima 13 laporan terkait kasus tersebut.

"Untuk terakhir itu kami mendapat ada 13 laporan, dan terdapat kurang lebih empat sampai enam dugaan pelaku," kata Dhean saat ditemui seusai aksi di Kampus Unpas, Jalan Lengkong, Kota Bandung, Rabu (14/10/2026).

Menurutnya, terduga pelaku kekerasan seksual adalah dosen dari Fakultas Hukum. Ia menyayangkan adanya tenaga pendidik yang melakukan perbuatan tercela tersebut.

"Ini sangat ironi ya, karena di mana kami belajar di sini untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum, tetapi di dalamnya itu di belakangnya nilai-nilai hukum tersebut dinodai oleh oknum-oknum yang berada di Fakultas Hukum itu sendiri," tuturnya.

Karena itu, pihaknya menuntut adanya tindakan tegas terhadap terduga pelaku, pendampingan kepada korban, hinga memperkuat Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Mahasiswa memberikan waktu 7x24 jam kepada pihak kampus untuk mengusut kasus tersebut.

"Apabila yang setelah ini dilakukan, kami akan terus mengawal sampai 7x24 jam akan terus follow-up. Dan apabila setelah 7x24 jam ini tidak ada tindak lanjut yang pasti, maka kita akan mengadakan aksi yang jauh lebih besar daripada ini," katanya.