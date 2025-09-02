Belasan Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Belasan orang yang diduga terlibat penjarahan rumah Uya Kuya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Adapun penjarahan rumah Anggota Komisi IX DPR RI bernama asli Surya Utama itu terjadi di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (30/8) malam

"Sudah belasan orang yang diamankan. Ada dua pokok perkara yang terjadi malam itu, penyerangan terhadap petugas dan penjarahan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan dilansir Antara, Selasa (2/9).

Akan tetapi, pihak kepolisian belum merinci jumlah pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penjarahan rumah Uya Kuya.

AKBP Dicky membeberkan bahwa motif aksi penjarahan rumah Uya Kuya yakni untuk mencari keuntungan pribadi.

"Motifnya apalagi selain mencari untung, biar menguasai harta 'kan," jelasnya.

Menurutnya, belasan pelaku yang ditangkap terkait penjarahan rumah Uya Kuya mayoritas merupakan warga setempat.

Namun, aparat masih terus mencari provokator aksi penjarahan tersebut. Penyelidikan dilakukan lewat bukti rekaman video di media sosial.