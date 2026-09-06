Belasan Penerbangan Ngurah Rai Dibatalkan Gegara Erupsi Anak Krakatau

jpnn.com, DENPASAR - Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami pembatalan serta penyesuaian jadwal akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, Minggu, (6/9).

Meski terdapat pembatalan rute, pengelola memastikan operasional penerbangan dan pelayanan kebandarudaraan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali secara umum tetap berjalan normal dan optimal.

Communication & Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi menyampaikan terdapat sejumlah penerbangan yang telah mengalami penyesuaian jadwal penerbangan.

Pada rute kedatangan dari Jakarta (CGK), sebanyak lima penerbangan yang dilayani maskapai TransNusa dan Indonesia AirAsia dipastikan mengalami pembatalan pada hari ini.

Sementara itu, untuk penerbangan keberangkan rute menuju Jakarta (CGK dan HLP) tercatat ada 11 penerbangan yang dibatalkan serta satu penerbangan Garuda Indonesia yang mengalami penundaan (delayed).

Daftar pembatalan keberangkatan tersebut melibatkan berbagai maskapai penerbangan, mulai dari Pelita Air, Garuda Indonesia, TransNusa, Indonesia AirAsia, hingga Citilink.

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Guna mengantisipasi dampak lebih luas, manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) berkoordinasi intensif dengan maskapai penerbangan untuk terus memperbarui jadwal serta menangani calon penumpang terdampak di terminal.

Pengelola bandara juga terus menjalin komunikasi dengan AirNav Indonesia untuk memantau pergerakan ruang udara yang terdampak oleh aktivitas vulkanik tersebut.