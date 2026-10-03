Belasan Perusahaan Raih Indonesia Best Social Development Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi Group menggelar Indonesia Best Social Development Award 2026 bertema Creating Shared Value: Building Sustainable Economic Ecosystems di Aryaduta Hotel Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2026).

Ajang Indonesia Best Social Development Award 2026 untuk mengapresiasi perusahaan yang menjalankan inisiatif pemberdayaan masyarakat, sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Abdul Muslim yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta CEO dan Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan.

Muhamad Ihsan mengatakan penghargaan ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma terhadap keberlanjutan.

Menurutnya, berbagai upaya keberlanjutan yang dilakukan perusahaan kini tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi.

“Berdasarkan tim riset Warta Ekonomi, 82 persen perusahaan meraih manfaat ekonomi langsung dari upaya keberlanjutan,” ujar Ihsan.

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Ihsan menjelaskan, perubahan perilaku konsumen turut menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk semakin memperhatikan agenda keberlanjutan.

Generasi Y dan Generasi Z yang memiliki porsi besar dalam populasi global disebut memiliki perhatian terhadap perusahaan yang menjalankan program yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs).