Belasan PNS dan PPPK Kompak Keluyuran saat Jam Kerja
jpnn.com - MUARA ENIM - Sebanyak 11 ASN PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terjaring razia disiplin karena kedapatan berada di luar kantor atau keluyuran saat jam kerja.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Muara Enim Dedi Suryanto Fuadi mengatakan belasan ASN berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersebut terjaring dalam razia disiplin yang digelar tim gabungan dari Satpol PP, Inspektorat, dan BKPSDM wilayah setempat.
"Razia yang berlangsung selama dua hari pada 5-6 Oktober 2026 mulai pukul 09.00 WIB tersebut menyasar kawasan Pasar Inpres Muara Enim," katanya di Muara Enim, Rabu (7/10).
Dari hasil pemeriksaan, lanjutnya, belasan ASN PNS dan PPPK yang masih mengenakan pakaian dinas ditemukan berada di kawasan tersebut saat jam kerja.
"Mereka kami lakukan pendataan dan pembinaan. Selanjutnya dilaporkan kepada BKPSDM dan Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan," tegasnya.
Dedi menegaskan razia tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Bupati Muara Enim Nomor 800.6.2/825/BKPSDM-3/2026 tentang Kewajiban ASN masuk jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
Selain itu kegiatan tersebut juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
"Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan ASN, baik PNS maupun PPPK, khususnya dalam mematuhi ketentuan jam kerja," ujarnya.
Belasan ASN PNS dan PPPK yang masih mengenakan pakaian dinas kedapatan berada di kawasan pasar saat jam kerja.
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