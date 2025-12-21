Belasan Rumah Semipermanen di Kapuk Muara Terbakar, Kerugian Ratusan Juta Rupiah
jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran melanda 14 rumah semipermanen di Jalan Kapuk Muara Gang Meong, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (21/12) pagi.
Kasiops Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman mengatakan total ada 21 kepala keluarga (KK) dengan 91 jiwa yang terdampak kebakaran.
"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” kata Gatot di Jakarta, Minggu (21/12).
Dia mengatakan luas objek yang terbakar 600 meter persegi. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 900 juta.
Gatot mengatakan bahwa petugas mendapatkan informasi kebakaran pukul 05.55 WIB dan langsung menuju lokasi melakukan pemadaman.
Sudin Gulkarmat Jakut dan Kepulauan Seribu mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dengan 55 personel untuk memadamkan api yang menghanguskan belasan unit rumah tinggal tersebut.
Pemadaman api dilakukan 2,5 jam lebih mulai dari pukul 06.01 WIB hingga akhirnya api dapat dipadamkan pada 08.21 WIB
“Status pemadaman sudah berakhir dan api dipadamkan,” kata Gatot. (antara/jpnn)
Kebakaran melanda 14 rumah semipermanen di Jalan Kapuk Muara Gang Meong, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakut, Minggu. Kerugian ratusan juta.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 1 Orang Tewas dalam Kebakaran di Hotel New Hollywood Pekanbaru
- Kebakaran Menghanguskan 10 Bangunan Semipermanen di Kalideres Jakbar, Ini Dugaan Penyebabnya
- Kebakaran di Grogol Petamburan, Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
- Kebakaran Menghanguskan 350 Kios di Pasar Induk Kramat Jati
- Kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, 19 Unit Mobil Damkar Dikerahkan
- Cerita Heri setelah Pasar Induk Kramat Jati Terbakar