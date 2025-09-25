Belasan Siswa SDN 178 Palembang Diduga Keracunan Makanan MBG
jpnn.com, PALEMBANG - Belasan siswa SDN 178 Palembang, Kecamatan Kalidoni Palembang mengalami gejala mual dan lemas seusai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (25/9/2025).
Kasus keracunan ini tersebar melalui pesan berantai di aplikasi percakapan, yang disertai sejumlah video berdurasi lebih dari dua menit.
Dalam rekaman tersebut, tampak beberapa siswa menggunakan selang oksigen karena mengalami kesulitan bernapas, sementara lainnya tampak muntah dan terlihat lemas hingga harus digendong.
Camat Kalidoni M Rama Cahya Putra mengatakan bahwa saat ini belasan siswa yang diduga keracunan tersebut sudah dibawa ke puskesmas.
“Memang ada siswa dari kelas 4A dan 4B yang dibawa ke puskesmas karena mengeluh mual. Totalnya ada 15 orang. Lima orang sudah pulang, sisanya dirujuk ke Rumah Sakit Pusri,” kata Rama.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa tersebut.
“Masih kami telusuri. Bisa saja karena konsumsi jajanan dari luar, tidak melulu karena menu MBG, perlu pemeriksaan lebih lanjut,” terang Rama. (mcr35/jpnn)
Sebanyak 15 orang siswa - siswi SDN 178 Palembang mengalami gejala mual dan lemas usai santap MBG.
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Cuci Hati
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Curhatan Kepsek di Cipongkor yang Jadi Sasaran Amarah Ortu Siswa Keracunan Paket MBG
- Keracunan Makanan MBG, Empat Siswa SMPN 1 Jonggol Dilarikan ke Puskesmas
- Jumlah Pelajar Keracunan MBG di Cipongkor Nyaris Capai 1.000 Orang
- 500 Pelajar Cipongkor Keracunan Makanan MBG, Pemprov Jabar Instruksikan RSUD Terima Pasien Rujukan
- Curhat Siswa Cipongkor Keracunan MBG Lagi, Buah Stroberi Berlumut
- Lagi, Pelajar di Cipongkor Keracunan Paket MBG, Korban Masih Terus Berdatangan