Belasan Tahun Menikah, Marissa Anita Gugat Cerai Suami
jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan kembali datang dari rumah tangga selebritas tanah Air.
Aktris Marissa Anita dikabarkan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Andrew Trigg.
Kabar perceraian itu lantas dikonfirmasi oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Sunoto.
"Jadi, sesuai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), itu sudah terdaftar per 12 November 2025," ujar Sunoto melalui kanal Intens Investigasi di YouTube, dikutip Senin (17/11).
Dia mengatakan bahwa gugatan cerai itu didaftarkan oleh Marissa Anita.
Akan tetapi, Sunoto tak menjelaskan lebih detail mengenai gugatan perceraian tersebut, termasuk perihal alasan Marissa mengajukan gugatan itu.
"Itu sudah masuk substansi. Jadi, karena perkara perceraian ini sifatnya menyangkut kehormatan, privasi, saya kira itu substansial," tuturnya.
Adapun sidang perdana perceraian Marssa Anita dan sang suami bakal digelar pada Rabu (19/11) mendatang.
