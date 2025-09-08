Beli atau Jual, Cek Dulu Harga Emas Antam, UBS & Galeri24

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas produk Galeri24 dibanderol Rp 2.050.000 per gram, emas UBS dijual di harga Rp 2.075.000 per gram, sementara emas Antam tembus di angka Rp 2.143.000 per gram pada Senin (8/9).

Dikutip di laman resmi Sahabat Pegadaian emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Seperti diketahui, investasi emas makin diminati saat gejolak perekonomian dunia karena dianggap sebagai safe heaven.

Safe haven adalah aset investasi yang nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak pasar

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.122.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.075.000