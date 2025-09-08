menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Beli atau Jual, Cek Dulu Harga Emas Antam, UBS & Galeri24

Beli atau Jual, Cek Dulu Harga Emas Antam, UBS & Galeri24

Beli atau Jual, Cek Dulu Harga Emas Antam, UBS & Galeri24
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas produk Galeri24 dibanderol Rp 2.050.000 per gram, emas UBS dijual di harga Rp 2.075.000 per gram, sementara emas Antam tembus di angka Rp 2.143.000. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas produk Galeri24 dibanderol Rp 2.050.000 per gram, emas UBS dijual di harga Rp 2.075.000 per gram, sementara emas Antam tembus di angka Rp 2.143.000 per gram pada Senin (8/9).

Dikutip di laman resmi Sahabat Pegadaian emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Seperti diketahui, investasi emas makin diminati saat gejolak perekonomian dunia karena dianggap sebagai safe heaven.

Baca Juga:

Safe haven adalah aset investasi yang nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak pasar

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

Baca Juga:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.122.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.075.000

Harga emas produk Galeri24 dibanderol Rp 2.050.000 per gram, emas UBS dijual di harga Rp 2.075.000 per gram, sementara emas Antam tembus di angka Rp 2.143.000 p

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI