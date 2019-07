Beli Ban Dunlop dengan Harga Murah, Kunjungi GIIAS 2019

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Partisipasi Dunlop - ban produksi PT Sumi Rubber Indonesia (Surindo), di GIIAS 2019, tak tanggung-tanggung di mana mereka membawa seluruh lini produk ban di berbagai segmen.

Tentunya tidak ketinggalan sejumlah promo menarik yang ditawarkan Dunlop selama pameran yang berlangsung selama 11 hari itu (18-28/7). Baik untuk pembelian ban mobil maupun motor, kecuali truk.

BACA JUGA: Mengintip Inovasi Ban Tanpa Angin Dunlop di GIIAS 2019

“Selama di GIIAS 2019, kita memberikan diskon 30 persen untuk setiap pembelian ban mobil di pameran ini,” kata Advertising and Promotion Manager PT Surindo, Hartono, saat ditemui di booth Dunlop, GIIAS 2019, Kamis (25/7).

Sementara itu, untuk promo pembelian ban motor berbagai jenis, harian maupun off-road, Dunlop juga memberikan diskon harga sebesar 10 persen.





Di GIIAS 2019, Dunlop membawa sejumlah lini produk ban OEM seperti Enasave EC300+, seri ban ramah lingkunan yang menjadi pilihan sejumlah pabrikan mobil sebagai ban orisinil seperti Toyota (All New Kijang Innova, All New Rush, Sienta, Grand New Veloz, Grand New Avanva), Honda (B-RV, New Mobilio, Brio), Daihatsu (All New Terios, Great New Xenia), Mitsubishi (X-Pander), Nissan (All New Livina), dan Suzuki (All New Ertiga).

Di kelas SUV, Dunlop menghadirkan ban OEM Sport Maxx 050 yang dipakai All New Honda C-RV 1.5 Turbo Prestige dan 1.5 Turbo, serta Honda HR-V. Grandtrek AT25 yang dipilih sebagai ban orisinil Toyota All New Fortuner dan Mitsubishi All New Pajero Sport, serta Grandtrek ST30 yang dipercaya sebagai ban orisinil Nissan All New X-Trail (2.0 & 2.5) dan Nissan X-Trail VL terbaru mempunyai spesifikasi ukuran 255/55R19.

Adapun segmen ban dengan rim 17 dan keatasnya, Dunlop juga memamerkan beberapa tipe, seperti SP Sport LM704, Direzza DZ101, dan Veuro VE302. Sangat cocok untuk anda yang menginginkan mobil dengan penampilan modis dan sporty.



Tidak hanya ban mobil, ban motor pun tidak terlewatkan untuk dipamerkan Dunlop, baik untuk medan on-road seperti Sportmax GPR-300 dan ScootSmart. Serta ban off-road, Geomax Series dan ban teranyar DGX-01 untuk grasstrack atau adventure yang baru dirilis Februari lalu. (mg8/jpnn)