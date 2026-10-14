Beli iPhone 18 Series Lewat Indodana PayLater Banyak Promo

jpnn.com, JAKARTA - Peluncuran iPhone terbaru selalu menghadirkan satu pertanyaan bagi para penggemarnya: “Kapan bisa punya?”.

Tahun ini, kehadiran iPhone 18 series kembali menjadi momentum yang dinantikan pengguna Apple.

Bagi konsumen yang sudah memasukkan perangkat terbaru tersebut ke dalam wishlist, tantangannya bukan lagi sekadar memilih varian, tetapi bagaimana menyesuaikan pembelian dengan rencana keuangan yang bertanggung jawab.

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Menjawab peluang tersebut, Indodana PayLater, penyedia Buy Now Pay Later (BNPL) resmi yang telah berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadirkan sejumlah pilihan pembiayaan untuk pembelian iPhone 18 series.

Penawaran ini dirancang untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi pengguna dalam mengatur pembayaran sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka.

Indodana PayLater menghadirkan promo Triple Zero, di mana penguna setia dan baru dapat menikmati DP 0%, bunga 0% dan admin 0%, serta pilihan cicilan dengan tenor hingga 12 bulan, sehingga dapat memberikan alternatif pembayaran jangka lebih panjang bagi yang ingin membawa pulang iPhone 18 series tanpa harus membayar seluruh biaya pembelian di awal.

Promo tersebut dapat dimanfaatkan di sejumlah online maupun offline merchant rekanan Indodana PayLater di seluruh wilayah Indonesia hingga 15 Oktober 2026 untuk pre-order dan penjualan umum hingga 31 Oktober 2026.

Dengan Triple Zero, pengguna setia dan baru Indodana PayLater bisa mendapatkan iPhone 18 series di Blibli Store, Blibli Online (Blibli.com dan aplikasi Blibli), Digimap, Digiplus, Eraspace dan Hello. Tidak hanya itu, pengguna bisa memanfaatkan promo Triple Zero sekaligus bebas 1x cicilan di Erafone, iBox, Urban Republic untuk pengalaman belanja lebih nyaman.