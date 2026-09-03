Beli Mobil Lelang Tanpa Waswas, AUKSI Beri Asuransi Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Membeli mobil lewat jalur lelang sering kali menyisakan satu pertanyaan di benak calon pembeli: apakah unitnya benar-benar aman?

Menjawab rasa waswas itu, PT. Balai Lelang Asta Nara Jaya (AUKSI) menghadirkan kejutan manis di Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas).

Mengusung program bertajuk SELLA: SAFEtember Lelang Lebih Aman, AUKSI ingin memastikan berburu mobil impian kini tak lagi memicu rasa cemas.

Bagi AUKSI, perayaan Harpelnas bukan sekadar seremonial tahunan.

"Kepercayaan pelanggan adalah dasar utama operasional kami," ujar Commercial Director AUKSI Tantu Agung, dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Lewat program SELLA, AUKSI ingin membagikan semangat ‘Lelang Mobil Aman dan Panen Poin Cuan’ sebagai bentuk apresiasi nyata bagi para pemburu kendaraan.

Sebab, membeli mobil lelang di AUKSI tak cuma soal dokumen yang sah dan kondisi unit yang transparan hasil inspeksi.

Khusus pada September ini, rasa tenang itu diperlengkap dengan perlindungan ekstra.