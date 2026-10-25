Beli Rumah Baru, Fajar Sadboy Cerita Konsep Ruang Tamu yang Mewah

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Fajar Sadboy baru saja membeli rumah pertamanya yang berlokasi di Bekasi.

Pencapaian itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pria 19 tahun tersebut, setelah bertahun-tahun bekerja.

Fajr lantas mengungapkan rasa syukurnya atas pencapaian itu.

"Alhamdulillah, bersyukur banget tentunya. Pertama, senang banget satu per satu bisa tercapai berkat doa ibu semuanya, ya," ujar Fajar Sadboy di kawasan Jakarta Selatan.

Dia mengatakan, rumah pertamanya itu akhirnya bisa dibeli setelah dirinya empat tahun bekerja di Ibukota.

Meskipun sesekali pulang ke kampung halamannya di Gorontalo, tetapi selama empat tahun terakhir dirinya tetap berupaya membangun kariernya di Jakarta.

Fajar lantas membeberkan alasan dirinya membeli rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Menurutnya, itu sesuai dengan kebutuhannya dan juga pertimbangan tim manajemen.