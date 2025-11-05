Beli Tiket Bryan Adams di BRImo, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menghadirkan kemudahan bagi masyarakat melalui penjualan tiket reguler konser Bryan Adams “Roll With The Punches Live in Jakarta 2026” yang dapat diakses langsung melalui aplikasi BRImo.

Melalui kolaborasi antara BRI, Rajawali Indonesia, Motion Live, dan FasTix Ticket sebagai mitra penjualan resmi, pembelian tiket kini menjadi semakin mudah dan praktis melalui fitur “Tiket Konser” di aplikasi BRImo.

Konser penyanyi legendaris asal Kanada tersebut akan digelar pada 3 Februari 2026 di Beach City International Stadium, Jakarta.

Dikenal dengan lagu-lagu klasik seperti Heaven, Please Forgive Me, dan (Everything I Do) I Do It for You, Bryan Adams akan membawa nuansa nostalgia dan energi positif bagi para penggemar musik lintas generasi.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa dukungan BRI terhadap konser Bryan Adams ini merupakan strategi dalam memperkuat layanan digital yang relevan dengan gaya hidup masyarakat modern. “BRI terus berupaya menghadirkan kemudahan bagi nasabah melalui inovasi digital. Penjualan tiket konser Bryan Adams melalui BRImo menjadi salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut, di mana nasabah dapat menikmati pengalaman bertransaksi sekaligus menikmati hiburan dengan cara yang mudah dan aman,” ujar Dhanny.

Lebih lanjut, Dhanny menambahkan BRI tidak hanya fokus pada kemudahan transaksi keuangan, tetapi juga ingin menjadikan BRImo sebagai platform digital yang menghadirkan berbagai pengalaman gaya hidup dalam satu genggaman.

“BRImo kami posisikan sebagai one-stop digital lifestyle app yang tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan finansial, tetapi juga memberikan akses terhadap berbagai layanan hiburan dan gaya hidup lainnya,” imbuhnya.

Melalui dukungan layanan transaksi di BRImo, Dhanny mengungkapkan bahwa BRI berkomitmen untuk terus memperluas akses layanan digital yang mendukung aktivitas nasabah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kemudahan dalam menikmati hiburan berkualitas.