Beli Tiket MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 via wondr by BNI, Diskon hingga Rp 300 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan penawaran khusus bagi nasabah yang ingin menyaksikan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, NTB pada 9-11 Oktober 2026.

Melalui wondr by BNI, nasabah berkesempatan memperoleh diskon pembelian tiket hingga Rp300.000 menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit BNI selama periode 16 September hingga 11 Oktober 2026.

Penawaran tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah untuk membeli tiket MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 melalui kanal digital BNI sekaligus memanfaatkan berbagai fasilitas pembayaran yang tersedia.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya BNI memperluas pemanfaatan wondr by BNI untuk mendukung berbagai kebutuhan transaksi dan gaya hidup nasabah.

"Melalui wondr by BNI, kami ingin memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses berbagai kebutuhan, termasuk menikmati ajang olahraga kelas dunia seperti MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Penawaran ini kami hadirkan agar nasabah memiliki lebih banyak pilihan dalam merencanakan pembelian tiket sesuai kebutuhannya," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Tiket MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tersedia dalam beberapa kategori sesuai pilihan area dan fasilitas yang ditawarkan penyelenggara. Nasabah dapat memperoleh diskon hingga Rp300.000 dengan menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit BNI yang memenuhi ketentuan program.

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Untuk Kartu Kredit BNI, penawaran berlaku bagi pemegang kartu BNI Style Titanium, Platinum, Precious, Signature, World, Ultimate, Infinite, dan Private. Sementara untuk kartu debit, program berlaku bagi Kartu Debit BNI berlogo Mastercard. Program tidak berlaku untuk Kartu Kredit BNI Silver, Gold, dan Corporate Card.

Nasabah dapat membeli maksimal lima tiket per akun per hari selama kuota program masih tersedia. Pemegang Kartu Kredit BNI juga dapat memanfaatkan fasilitas cicilan 0% dengan pilihan tenor 3, 6, dan 12 bulan untuk transaksi minimal Rp1 juta, kecuali Kartu Kredit BNI Corporate Card dan Kartu Kredit BNI AMEX.